Daredevil, arriva il commento di Netflix: la serie Marvel sarà un sequel o un reboot?

Sebbene lo scoop dell'arrivo della nuova serie di Daredevil è stato pubblicato da Variety, infatti, come sempre le testate 'rivali' hanno aggiunto dettagli inediti alla notizia, e l' Hollywood Reporter descrive Daredevil come "il primo degli spettacoli Marvel di Netflix ad ottenere una serie nuova serie continuativa ". Ciò apparentemente indicherebbe che la storia riprenderà dagli eventi della stagione 3 di Daredevil, il che ha del tutto senso dato che Disney Plus è diventata la nuova casa delle serie Marvel Netflix , da Jessica Jones a The Punisher.

Ad esempio, l'attrice Amy Rutberg , che è apparsa nella serie nei panni dell'avvocato Marci Stahl, si è rivolta ai social media per condividere la sua reazione alle recenti notizie suggerendo che lei e altri ex membri del cast potrebbero essere "interessati ad ascoltare". Inoltre, lo showrunner dell'ultima stagione di Daredevil Erik Oleson ha reagito all'annuncio della nuova serie sui social media mostrando la sua eccitazione nel sentire che lo show continuerà a vivere, anche se su Disney Plus. Allo stesso modo, anche lo showrunner della prima stagione di Daredevil di Netflix, Steven DeKnight , ha pubblicato sui social augurando il meglio a tutte le persone coinvolte nella nuova iterazione.

I think there are a few people who may be interested to hear…#Daredevil #saveDaredevil https://t.co/0fz7Vta4cT — Amy Rutberg (@AmyRutberg) May 19, 2022

Thrilled to learn that #Daredevil lives on! Best cast and best fan base EVER! https://t.co/6Cm0BV0mY2 — Erik Oleson (@erikoleson) May 19, 2022