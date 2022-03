Daredevil, arriva una serie MCU con Charlie Cox? Gli ultimi rumor!

Il ritorno di Daredevil in Spider-Man: No Way Home è stato il vero regalo di Marvel ai fan, che da anni chiedevano una seconda possibilità per il personaggio di Charlie Cox che tanto bene aveva fatto nelle tre stagioni dello show prodotto in collaborazione con Netflix: ma quale sarà il futuro dell'eroe di Hell's Kitchen?

Nelle ultime ore, Daredevil è finito nei trend su Twitter in seguito ad alcune voci che parlano della possibilità che i Marvel Studios puntino a dar vita a un nuovo progetto con protagonista proprio il nostro Matt Murdock: gli ultimi aggiornamenti parlano, nello specifico, di una nuova serie TV da mandare in onda presumibilmente su Disney+.

Le indiscrezioni non nascono dal nulla: recentemente in Marvel Studios hanno infatti dato vita ad una nuova società a responsabilità limitata chiamata Blind Faith Productions LLC e che, secondo molti, sarebbe nata proprio in virtù della volontà di dare il via il prima possibile alla produzione di uno nuovo show sul diavolo di Hell's Kitchen.

Si tratta ovviamente di semplici voci, basate però su una certezza: Spider-Man: No Way Home non resterà certo l'unica apparizione di Matt Murdock nel Marvel Cinematic Universe. A tal proposito, nei giorni scorsi Charlie Cox ha chiarito di preferire un reboot di Daredevil piuttosto che un sequel della serie Netflix.