Daredevil, attenzione: David Hayter ha appena confermato il reboot del MCU?

Dopo che i recenti leak di Spiderman No Way Home hanno mostrato Charlie Cox di nuovo nei panni di Matt Murdock, i fan del Marvel Cinematic Universe non sono più nella pelle in vista della possibilità del ritorno di Daredevil.

Il personaggio è stato protagonista di una popolare e acclamata serie televisiva prodotta da Netflix, interrotta però ora che i Marvel Studios hanno ripreso i diritti di sfruttamento dell'eroe di Hell's Kitchen. Non è dato sapere quali siano i piani di Kevin Feige e della Disney per Daredevil, ma secondo lo sceneggiatore David Hayter, famoso per aver scritto i film degli X-Men, un reboot sarebbe già in lavorazione.

Durante una recente intervista, che potete trovare nel video in calce all'articolo, all'autore è stato se sia stato o meno invitato a lavorare con i Marvel Studios, ora che la compagnia di Kevin Feige come sappiamo sta lavorando anche ad un reboot degli X-Men. La domanda specifica indagava su quale personaggio l'autore sceglierebbe eventualmente di trattare in un potenziale progetto MCU, e la risposta ha sorpreso un po' tutti: "Beh, sapete, anche se è sempre stato il mio personaggio preferito tenderei ad escludere Daredevil perché stanno facendo un reboot. Personalmente ho adorato il precedente adattamento, ma se mai avessi l'opportunità di realizzare qualcosa con Matt Murdock mi farei ispirare sicuramente dalle storie di Frank Miller. Quei fumetti hanno un significato molto profondo per me".

Uno scivolone clamoroso, o semplice confusione? Di certo con gli annunci Marvel al Disney Plus Day in arrivo domani pomeriggio, il tempismo non è dei più felici: che i Marvel Studios stiano per annunciare qualcosa di davvero grosso relativo a Daredevil? Rimanete collegati, nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.