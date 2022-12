Daredevil avrà due interessi sentimentali in Born Again? Ecco di chi si tratta!

Continuano le indiscrezioni per quanto riguarda l'attesissima serie Daredevil: Born Again, che sancirà il debutto in solitaria per il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen ancora una volta interpretato da Charlie Cox, dopo averlo visto nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: No Way Home e di recente in She-Hulk: Attorney at Law. Ecco due new entry.

Secondo quanto riportato da Deadline, due potenziali interessi amorosi sono stati inseriti nel cast di Daredevil: Born Again. Le attrici Margarita Levieva e Sandrine Holt si uniranno al cast al fianco di Cox e il già confermato Vincent D'Onofrio che riprenderà i panni di Kingpin. Levieva è nota per il suo lavoro in The Deuce della HBO nel ruolo di Abby Parker e sarà protagonista della prossima serie di Star Wars The Acolyte. Holt si è fatta conoscere in Rapa Nui nel ruolo di Ramana prima di partecipare a diversi progetti di cinema e televisione con ruoli in 24, House of Cards e The Expanse. I dettagli sui nuovi personaggi non sono ancora stati resi noti.

Se Daredevil: Born Again è una continuazione libera della precedente stagione di Daredevil su Netflix, dato che il canone della serie nel MCU è ancora in discussione, l'aggiunta di Levieva e Holt come interessi amorosi solleverà dubbi sul fatto che siano effettivamente per Murdock e Fisk. Nel corso delle tre stagioni di Daredevil, Murdock ha avuto una serie di partner romantici. Claire Temple (Rosario Dawson) si è dimostrata per breve tempo una compagna emotiva per Murdock prima che Karen Page (Deborah Ann Woll), l'assistente di Murdock, ricoprisse quel ruolo. Sfortunatamente, la loro relazione si è scontrata con il ritorno dell'ex amante di Murdock, Elektra Natchios (Élodie Yung). Al momento, nessuno di questi personaggi è confermato per il ritorno di Daredevil: Born Again.

Tuttavia, la prima apparizione di Cox nel MCU con indosso il costume di Daredevil è avvenuta in She-Hulk: Attorney at Law, dove si è trovato a fare coppia con Jennifer Walters/She-Hulk. I due sviluppano rapidamente dei sentimenti l'uno per l'altra e la serie si conclude con una nota positiva, quando Murdock partecipa a una funzione familiare come accompagnatore di Walters.

Alcuni, infine, pensano che questo nuovo ingresso potrebbe riguardare un possibile recast del personaggio di Vanessa Fisk, precedentemente interpretata da Ayelet Zurer. Non ci resta che attendere la prima stagione di Daredevil: Born Again, che sarà composta da 18 episodi.