Daredevil, il bellissimo fan poster minimal per il revival di Disney+!

Un fan di Daredevil ha realizzato un poster minimal per il prossimo revival targato Disney+ della serie con protagonista Charlie Cox. L'artista ha pubblicato su Twitter la sua creazione, che mostra i caratteristici occhiali di Matt Murdock, con il suo aspetto su una lente e quello del suo alter ego Daredevil sull'altra.

Entrambe le immagini hanno dei sensi circolari che crescono intorno alle loro teste, un chiaro omaggio ai fumetti Marvel.

Oltre al titolo di Daredevil e al logo Disney+ posizionato in basso, il titolo è scritto sopra l'immagine minimal in braille.



L'artista ha condiviso anche due versioni alternative del poster, una senza il braille e una interamente senza testo.

Daredevil è tornato nel Marvel Cinematic Universe in Spider-Man: No Way Home, con un cameo a sorpresa di Charlie Cox che ha ripreso il ruolo di Matt Murdock per la prima volta da quando Netflix ha cancellato la serie nel 2018.



Ma dopo la breve apparizione in No Way Home non era chiaro ancora quale potesse essere il suo destino. L'annuncio di Daredevil per Disney+ ha riempito d'entusiasmo i fan, che vedranno nuovi episodi dello show scritto da Matt Corman e Chris Ord.

Nel cast tornerà chiaramente Charlie Cox, dopo il successo della sua performance nelle stagioni precedenti della serie del Marvel Cinematic Universe, programmata inizialmente su Netflix e ora pronta a sbarcare su Disney+.