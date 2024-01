Daredevil: Born Again, 5 questioni lasciate aperte da Netflix che il MCU dovrà risolvere

Daredevil: Born Again sarà legato a Marvel's Daredevil, con le serie tv di Netflix diventate recentemente canoniche per il Marvel Cinematic Universe, ciò vuol dire che la nuova serie potrebbe provare a risolvere alcune questioni lasciate in sospeso dallo show originale.

Qui sotto trovate 5 questioni aperte da Netflix alle quali Daredevil: Born Again dovrà rispondere:

La fuga di Kingpin dalla prigione : al termine della terza stagione di Marvel's Daredevil di Netflix Wilson Fisk finiva dietro le sbarre, ma nel MCU lo abbiamo trovato già a piede libero durante gli eventi di Occhio di Falco. Ora, dopo Echo, sembra che Kingpin proverà addirittura a diventare sindaco di New York.

: al termine della terza stagione di Marvel's Daredevil di Netflix Wilson Fisk finiva dietro le sbarre, ma nel MCU lo abbiamo trovato già a piede libero durante gli eventi di Occhio di Falco. Ora, dopo Echo, sembra che Kingpin proverà addirittura a diventare sindaco di New York. Elektra ci sarà? : La saga di Elektra è stata un punto cruciale del franchise Marvel-Netflix, col personaggio interpretato da Elodie Young che ha debuttato nella seconda stagione di Daredevil per poi essere messo al centro della mini-serie crossover The Defenders. Born Again recluterà nuovamente Elodie Young oppure introdurrà una nuova Elektra?

: La saga di Elektra è stata un punto cruciale del franchise Marvel-Netflix, col personaggio interpretato da Elodie Young che ha debuttato nella seconda stagione di Daredevil per poi essere messo al centro della mini-serie crossover The Defenders. Born Again recluterà nuovamente Elodie Young oppure introdurrà una nuova Elektra? Karen e Foggy : stando alle ultime indiscrezioni Karen e Foggy sono stati letteralmente salvati dal reboot produttivo di Daredevil: Born Again, dato che la versione originale della serie tv non aveva previsto il loro ritorno e addirittura si era parlato di una morte off-screen alquanto ingloriosa. I fan non vedono l'ora di scoprire che ruolo avranno i due iconici personaggi nel nuovo mondo di Matt Murdock.

: stando alle ultime indiscrezioni Karen e Foggy sono stati letteralmente salvati dal reboot produttivo di Daredevil: Born Again, dato che la versione originale della serie tv non aveva previsto il loro ritorno e addirittura si era parlato di una morte off-screen alquanto ingloriosa. I fan non vedono l'ora di scoprire che ruolo avranno i due iconici personaggi nel nuovo mondo di Matt Murdock. E Bullseye? : secondo i rumor il villain principale di Daredevil: Born Again sarà Muse, uno degli avversari più temibili di Daredevil nei fumetti Marvel, ma che ne è stato del più temibile di tutti, Bullseye? Il personaggio è stato introdotto da Netflix nella terza stagione, e l'ultima volta che i fan lo hanno visto il villain si trovava in ospedale, gravemente ferito ma ancora vivo. Ci sarà anche lui nella nuova serie, o questa parte dello show subirà un reboot e verrà introdotto una nuova versione del personaggio?

: secondo i rumor il villain principale di Daredevil: Born Again sarà Muse, uno degli avversari più temibili di Daredevil nei fumetti Marvel, ma che ne è stato del più temibile di tutti, Bullseye? Il personaggio è stato introdotto da Netflix nella terza stagione, e l'ultima volta che i fan lo hanno visto il villain si trovava in ospedale, gravemente ferito ma ancora vivo. Ci sarà anche lui nella nuova serie, o questa parte dello show subirà un reboot e verrà introdotto una nuova versione del personaggio? I Defenders: sappiamo che Jon Bernthal tornerà come Punisher in Daredevil: Born Again e i rumor hanno parlato anche del coinvolgimento di Kristen Ritter come Jessica Jones, ma che ne è stato di Luke Cage e Iron Fist?

Ricordiamo che le riprese di Daredevil: Born Again sono attualmente in corso, la serie non ha una data d'uscita ma arriverà su Disney+ presumibilmente nel corso del 2025.