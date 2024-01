Daredevil: Born Again, Alaqua Cox a New York: anche Echo sarà nella serie MCU?

Echo ha finalmente riaperto quel filone street-level che il Marvel Cinematic Universe non aveva mai tentato di esplorare, relegandolo alle ormai defunte serie Netflix: il personaggio di Alaqua Cox è dunque inevitabilmente andato a incrociare il suo destino con quello di colleghi come Daredevil, e la cosa potrebbe ripetersi in futuro.

Del possibile coinvolgimento della star di Echo nella serie che dovrebbe vedere anche il ritorno di Bullseye si parla già da tempo, a maggior ragione dopo l'annunciata comparsa del nostro Matt Murdock nell'ultima serie MCU arrivata su Disney+: le foto circolate in queste ore, però, sembrerebbero fornirci un ulteriore indizio al riguardo.

Sui social sono infatti circolate delle foto che ritraggono Alaqua Cox in giro per le strade di New York: una casualità, secondo alcuni, ma anche un possibile indizio sul coinvolgimento dell'attrice nelle riprese di Daredevil: Born Again che proprio in questi giorni si stanno svolgendo a Manhattan e dintorni.

Certo, vedere un'attrice passeggiare da quelle parti è tutt'altro che un evento raro, ma se a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina... La presenza di Echo nella serie Marvel, d'altronde, avrebbe perfettamente senso visto il legame tra i due personaggi! A proposito di ritorni, intanto, negli ultimi giorni sta circolando la lista degli episodi di Daredevil: Born Again nei quali dovrebbe comparire Karen Page.