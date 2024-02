Daredevil: Born Again, arriva Punisher! E Jon Bernthal fa una cosa clamorosa sul set

In attesa di capire se anche Rosario Dawson tornerà in Daredevil: Born Again nei panni di Claire, in queste ore dal set della serie Marvel Studios sono emerse nuove foto che confermano il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Punisher.

Tuttavia, il suo debutto sul set di Daredevil: Born Again arriva con un clamoroso colpo di scena, talmente grosso che vi consigliamo di interrompere la lettura se temete gli spoiler: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, nella scena filmata in queste ore a New York il Punitore appare dall'ombra di un vicolo e fredda senza pietà Tigre Bianca, sparandogli prima alla nuca dopo averlo sorpreso da dietro e poi finendolo con un altro colpo dall'alto verso il basso mentre il vigilante è disteso in terra.

Possiamo immaginare che la scena verrà utilizzata come colpo di scena finale di uno degli episodi di Daredevil: Born Again, segnando il debutto di Punisher nel Marvel Cinematic Universe in una maniera che molti fan probabilmente non si aspettavano: secondo le ultime indiscrezioni, Jon Bernthal è molto soddisfatto dell'arco narrativo che Frank Castle avrà in Daredevil: Born Again dopo il reboot produttivo ordinato da Kevin Feige, e dopo questa scena possiamo intuire perché!

Daredevil: Born Again non ha ancora una data d'uscita, ma arriverà in esclusiva su Disney+.