Daredevil Born Again, un artista fondamentale della serie Netflix lavorerà allo show MCU

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di una produzione ufficiale MCU legata al personaggio di Daredevil. Il personaggio è diventato per lo più conosciuto al grande pubblico grazie alla serie dedicata a lui prodotta da Netflix, ma interrottasi con la terza stagione ormai diverso tempo fa. Ora quindi sono in molti che sperano in un ritorno.

Ormai è certo però, che il diavolo rosso avrà una nuova serie dedicata con Daredevil: Born Again, la quale vedrà anche il ritorno di Charlie Cox nei panni del celebre eroe.

Oltre a questo, sembra che, dopo le varie vicissitudini che hanno accompagnato lo show negli ultimi tempi, la produzione tornerà a lavoro molto presto. Nel frattempo però si moltiplicano le voci che vorrebbero un ritorno di Elden Henson e Deborah Ann Woll come Foggy e Caren, e non solo.

Si ritiene ormai ufficiale che a lavoro su questa nuova serie ci sia anche Philip Silvera, colui che era il responsabile degli stunt e dei combattimenti nel vecchio show Netflix. Questo rappresenta di certo un segnale di come ci sia la volontà di lavorare in forte continuità con quanto è stato fatto in precedenza.

