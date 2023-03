Daredevil Born Again: Arty Froushan di Carnival Row si è unito al cast della serie Marvel

Sono in corso le riprese di Daredevil Born Again in quel di New York e nel frattempo i Marvel Studios hanno confermato un nuovo arrivo nel cast della serie. Si tratta di Arty Froushan, attore noto per la sua partecipazione alla serie di Prime Video Carnival Row, conclusasi con la Stagione 2. Froushan dovrebbe interpretare un ruolo chiave.

Secondo Deadline, Froushan è stato scritturato per un "ruolo importante" al fianco di D'Onofrio e Charlie Cox, di ritorno nei personaggi di Kingpin e Daredevil già interpretati in Marvel's Daredevil. Froushan interpreterà un personaggio di nome Harry, descritto come un protagonista e un associato del boss del crimine Wilson Fisk, che lancerà una campagna per essere eletto sindaco di New York.

Cox riprende il ruolo dell'avvocato Matt Murdock/Daredevil dalla serie Netflix durata tre stagioni e dopo i suoi cameo avvenuti in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law dei Marvel Studios. D'Onofrio torna nei panni di Wilson Fisk, il Kingpin dei fumetti, dopo aver già ripreso il ruolo in Hawkeye di Disney+. Sia Cox che D'Onofrio dovrebbero comparire nella serie dedicata a Echo, prima di rivederli insieme nello show dedicato al Diavolo di Hell's Kitchen.

Tra i lavori di Froushan figurano il ruolo del tirannico Cancelliere Jonah Breakspear in Carnival Row e lo abbiamo visto negli episodi dello spin-off di Game of Thrones House of the Dragon, Knightfall e Strike Back. Matt Corman (Covert Affairs) e Chris Ord (The Enemy Within) sono gli sceneggiatori e i produttori esecutivi del revival di Daredevil, prodotto da Kevin Feige e Louis D'Esposito per i Marvel Studios.

"Abbiamo appena iniziato le riprese, da circa un paio di settimane, e lo show sarà molto, molto diverso da quello di Netflix, ed è così eccitante perché quello che stiamo facendo è davvero notevole", ha detto D'Onofrio in una recente intervista. "E, nella seconda stagione, ci saranno delle sorprese gigantesche - anche nella prima stagione, ma non posso dire molto a riguardo - ma i fan avranno davvero quello che vogliono. È davvero molto bello realizzarlo".