Daredevil: Born Again avrà una stagione 2? Le ultime novità

Nella giornata di ieri sono emersi dei gravi problemi di produzione per Daredevil: Born Again, la prima serie solista sul diavolo di Hell's Kitchen dei Marvel Studios che vedrà il ritorno di Charlie Cox nei panni del protagonista. Dopo che la direzione presa finora non ha convinto la Marvel, ci si chiede se una seconda stagione verrà realizzata.

A un paio di mesi dall'inizio delle riprese, durante l'estate del 2023, Born Again ha dovuto interrompere la produzione dopo che lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha portato Hollywood a un blocco quasi totale. Durante questa inaspettata pausa, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha fatto un bilancio dei progressi di Born Again ed è giunto e il responso non è stato positivo. Praticamente tutto è stato scartato e la serie è stata sottoposta a una completa revisione creativa.

Nonostante questo inizio problematico, vi farà piacere sapere che le motivazioni per la realizzazione di una seconda stagione non si sono affatto spente, anche se l'entusiasmo per la prima stagione è decisamente diminuito. Fin dai primi giorni, Daredevil: Born Again ha fatto sempre parte del quadro generale dei Marvel Studios.

L'intenzione di realizzare anche una Stagione 2 di Daredevil Born Again era stata spoilerata da Vincent D'Onofrio lo scorso marzo durante un'intervista concessa a Newsweek.

Le riprese di Born Again erano appena iniziate e, forse preso dall'eccitazione, D'Onofrio aveva rivelato che allo studio aveva tutte le intenzioni di girare anche una seconda stagione. Nell'intervista aveva promesso che Born Again avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere per onorare la serie arrivata su Netflix, essendo "originale" e "davvero emozionante", e poi aveva concluso con un'inaspettata notizia bomba: "E, nella seconda stagione, ci saranno dei giganteschi, giganteschi eventi - anche nella prima stagione, ma non posso dire molto a riguardo - ma i fan avranno davvero ciò che vogliono. È davvero molto bello farne parte".

La dichiarazione di D'Onofrio è stata confermata dal recente articolo dell'Hollywood Reporter, quando si è diffusa la notizia di una completa revisione creativa dello show. Agli occhi della Marvel, Born Again è una "serie da due stagioni", il che significa che Matt Murdock si unirà ufficialmente - almeno per ora - a personaggi come Loki come seconda serie live-action su Disney+ a proseguire oltre una singola stagione, cosa che, a quanto si dice, lo studio di supereroi è intenzionato a continuare a fare con i suoi show tv.

A questo punto non è chiaro se Born Again riuscirà ad uscire in streaming entro il 2024 o l'inizio del 2025, oppure sarà rimandata ulteriormente.