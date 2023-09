Daredevil: Born Again, abbiamo una buona e una cattiva notizia sulla nuova serie MCU

Mentre è quasi ormai certo che il ritorno di Kingpin nel MCU sarà rimandato a gennaio 2024, con la serie tv Echo che non uscirà più a fine novembre come inizialmente riportato, vi segnaliamo che in queste ore sono emersi due grossi aggiornamenti sull'attesissima serie tv Daredevil: Born Again.

Secondo le ultime indiscrezioni fatte circolare su X (il social network noto un tempo come Twitter) dal noto portale Marvel Updates, non infallibile come altri e ben noti scooper online ma solitamente abbastanza affidabile, Daredevil: Born Again sarà più episodico della saga Netflix e avrà una struttura da serial tv classico, con un nuovo "caso della settimana" ad ogni puntata, a differenza delle tre stagioni di Marvel's Daredevil, l'acclamata serie tv realizzata da Netflix, che invece nell'arco di una singola stagione raccontava un'unica storia con ogni episodi a rappresentare un nuovo capitolo. Il reboot dei Marvel Studios quindi dovrebbe avere una struttura più simile a quella di She-Hulk, e le informazioni ottenute da Marvel Updates sembrano combaciare con i recenti rumor che vogliono Daredevil: Born Again composta da diversi mini-archi narrativi: una strategia che in effetti potrebbe sposarsi con i suoi ben 18 episodi totali, che ne faranno la serie Disney+ e MCU più ambiziosa e lunga di sempre.

Ma prima che i fan della serie originale abbiano il tempo di storcere la bocca di fronte a questo grosso cambiamento, il portale sostiene anche che Daredevil: Born Again sarà anche “più matura e più oscura” rispetto alla serie Netflix.

Ricordiamo che a causa degli scioperi i Marvel Studios hanno rinviato tutte le serie MCU per Disney+, e al momento della stesura di questo articolo Daredevil: Born Again non ha una data d'uscita. Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.