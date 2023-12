Daredevil: Born Again, quali cambiamenti verranno apportati nei reshoot?

La notizia di una profonda insoddisfazione per Daredevil: Born Again è ormai stata appurata, i Marvel Studios stanno apportando modifiche alla serie televisiva sia dal lato delle riprese sia da quello della sceneggiatura: ma cosa cambieranno effettivamente?

Non abbiamo certezze su come fosse il Daredevil: Born Again che Kevin Feige ha visto e che ha deciso di stravolgere, ma stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter sembra proprio una ricostruzione in toto, visto che quello scritto e girato prima non era soddisfacente.

Fra le varie indiscrezioni c'era quella del fatto che Matt Murdock avrebbe indossato il suo iconico costume soltanto nel quarto episodio (su diciotto, ma comunque tre interi senza vederlo in azione come Daredevil erano già troppi). Perciò di sicuro questa sarà una delle prime cose modificate, nell'idea di rendere la serie più supereroistica possibile.

Al tempo stesso in questa prima versione sembrava che l'elemento legal fosse preponderante, altro fattore che i Marvel Studios vogliono cambiare per Daredevil: Born Again, incentrando appunto la trama più sulla parte action con Daredevil e meno su quella legal con Matt Murdock.

C'è poi la questione della violenza, visto che era trapelato come Daredevil: Born Again fosse una versione molto edulcorata rispetto a quello che era la serie Netflix. E infatti Vincento D'Onofrio ha parlato di Marvel Spotlight per Daredevil Born Again, suggerendo che il nuovo prodotto possa essere più maturo della versione precedente.

E voi siete d'accordo con questi cambiamenti? Cosa vi aspettate dalla serie? Ma soprattutto, quando uscirà Daredevil Born Again? Diteci la vostra nei commenti!