Daredevil: Born Again, quanti cameo MCU ci saranno nella serie? Risponde Charlie Cox

Charlie Cox è pronto ad indossare nuovamente il costume di Daredevil nella prossima serie reboot che debutterà su Disney+, Daredevil: Born Again, dopo la cancellazione dello show su Netflix di qualche anno fa. Uno degli argomenti più dibattuti è la possibilità di vedere alcun personaggi dell'MCU partecipare alla serie in un cameo.

Charlie Cox ha risposto a questa domanda in una recente intervista, divertendosi a stuzzicare i fan Marvel:"Non so nulla, non ho letto nulla di nessuna sceneggiatura. Quindi non lo so, non ne ho idea. L'unica cosa divertente per lo show di Daredevil è che quando eravamo su Netflix ovviamente non avevamo la possibilità di fare crossover oltre ai personaggi che sapevamo di avere nel mondo Marvel di Netflix".



Ora la situazione è completamente cambiata. La rinascita di Matt Murdock avrà luogo in orbita Marvel Cinematic Universe con Born Again. Quali personaggi del franchise cinematografico e televisivo potrebbero comparire nel prossimo atteso show? Charlie Cox non ha certamente chiuso la porta ad un'eventualità di questo tipo.

Tra i nomi più gettonati c'è quello di Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, senza dimenticare Elodie Yung nel ruolo di Elektra.



In lizza anche un personaggio molto ingombrante come Spider-Man interpretato da Tom Holland. Nel frattempo Charlie Cox ha smentito una teoria dei fan su Daredevil: Born Again.

