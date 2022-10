Daredevil: Born Again, il capo stunt promette il combattimento 'più epico della storia'!

Dopo il suo esordio definitivo nell'MCU in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk, i Marvel Studios pare abbiano intenzione di fare grandi cose con il personaggio di Daredevil. Secondo il capo stunt della serie soft-reboot, il pubblico dovrà aspettarsi "epiche scene di combattimento".

La più grande preoccupazione dei fan riguardo Daredevil: Born Again è sempre stata il livello di violenza che sarà presente all'interno della serie. Nonostante in She-Hulk ci sia stato presentato un personaggio senza alcuno scrupolo, molti fan continuano ad essere dubbiosi riguardo le atmosfere di questo prodotto in arrivo nel 2024. Moltissimi risultano essere ancora fin troppo legati alla versione Netflix di Daredevil.

Nonostante ciò, le scene di combattimento mostrate in She-Hulk sembravano essere soddisfacenti, con il giusto livello di violenza e una nuova iconica scena in un corridoio. Questo Daredevil dell'MCU diverso da quello di Netflix, sembra che non abbia alcuna paura di usare la violenza e sfruttare le proprie abilità nel combattimento a proprio favore. Il coreografo e capo-stunt di Daredevil: Born Again ha confessato che nella serie in arrivo sarà presente "la scena di combattimento più epica della storia". Un'affermazione che alza, inevitabilmente, le aspettative dei fan.

Proprio per questo motivo, Charlie Cox si sta allenando con un lottatore di MMA per migliorare le proprie abilità nel combattimento corpo a corpo. Da come si è potuto vedere in She-Hulk, il personaggio sarà molto più acrobatico rispetto a quello a cui i fan erano abituati nella serie Netflix. Violento ma con un'agilità che ricorda molto quella presente all'interno dei fumetti.