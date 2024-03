Daredevil: Born Again, nel cast anche 4 personaggi trasgender?

Arrivano nuove indiscrezioni a proposito di Daredevil: Born Again, nuovo prodotto per il piccolo schermo legato all’universo cinematografico Marvel. Secondo un noto insider, infatti, la produzione starebbe effettuando il cast per quattro personaggi transgender che prenderanno parte allo show televisivo dedicato all’eroe newyorkese.

Dopo aver condiviso le parole di Charlie Cox sul ritorno di Foggy e Karen in Daredevil: Born Again, torniamo ad occuparci della serie di prossima pubblicazione per parlare del rumor condiviso da Daniel Richtman che vedrebbe Marvel Studios al lavoro sulla ricerca di quattro attori chiamati ad interpretare altrettanti ruoli, a quanto pare piuttosto fondamentali nel contesto di almeno un episodio dello show.

Per quanto sappiamo esistere anche una versione trans dello stesso Daredevil, è più probabile che i personaggi in questione saranno coinvolti in qualche modo in uno dei casi seguiti dall’eroe, senza rappresentare dei veri e propri protagonisti o villain dello show.

Stando alle ultime notizie, la nuova serie potrebbe non contare, almeno inizialmente, i 18 episodi previsti dall’idea originale con un’altra voce di corrodoio che parlerebbe di 9 episodi (forse addirittura 6) prima di una pausa di metà stagione.

In attesa di poter vedere il primo materiale promozionale della nuova opera e di avere un’ufficialità sulla data d’uscita su Disney+, vi lasciamo alle parole di Rosario Dawson riguardo la possibilità di un suo ritorno in Daredevil: Born Again.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti di oggi.