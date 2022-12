Daredevil: Born Again, nel cast della serie anche Michael Gandolfini, figlio di James

La star di I molti santi del New Jersey, Michael Gandolfini, è entrato ufficialmente nel cast di Daredevil: Born Again, la prossima serie del Marvel Cinematic Universe in procinto di debuttare su Disney+, con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, autori di Covert Affairs.

Al momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sul personaggio di Gandolfini ma le ultime indiscrezioni riportano la descrizione di un ragazzo ambizioso di Staten Island di nome Liam.



Figlio della compianta star de I Soprano, James Gandolfini, Michael Gandolfini ha interpretato la versione più giovane del più noto personaggio del padre, Tony Soprano, in I molti santi del New Jersey, prequel della serie HBO.

È apparso di recente nel film Cherry e presto comparirà in Extrapolations, serie destinata a Apple TV+.



La prima e attesa stagione della serie MCU Daredevil: Born Again è prevista in uscita nel 2024, a sei anni di distanza dalla fine della serie originale. Daredevil è stata cancellata da Netflix nel 2019, lasciando interdetti i fan dello show, uno dei più apprezzati sulla piattaforma streaming.



Ora è tutto apparecchiato per la rinascita di Matt Murdock su Disney+, che vedrà Charlie Cox riprendere il ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo, insieme a Vincent D'Onofrio, che sarà nuovamente Kingpin, già interpretato all'interno del Marvel Cinematic Universe. Siete pronti per le nuove avventure di Daredevil?