Daredevil: Born Again, una celebre controfigura del personaggio non tornerà nella serie

Al momento attuale, con le riprese di Daredevil Born Again sospese per lo sciopero degli sceneggiatori della WGA e il rischio di quello del sindacato attori dietro l'angolo, sono poche le informazioni circa lo show dei Marvel Studios. A quanto pare però un'altra conferma c'è: un celebre stuntmen del personaggio non farà ritorno nello show Disney+.

Chris Brewster, controfigura di Cox in tutte e tre le stagioni della serie Daredevil su Netflix, ha dichiarato che non gli è stato chiesto di tornare. In una recente intervista, Brewster ha dichiarato che la Marvel non ha nemmeno ascoltato la richiesta di Cox di far partecipare Brewster al revival.

"Con Born Again non avevo dubbi che mi avrebbero contattato. Charlie mi chiede espressamente di partecipare a tutto, e si fa sempre in quattro per avermi", ha detto Brewster in un episodio di Ikuzo Unscripted. "Ha chiesto più volte di farmi partecipare, ma non ho mai ricevuto una telefonata. Ironia della sorte, nessuno di quelli che hanno lavorato alle stagioni 1, 2 o 3 è tornato".

Nella stessa intervista, Brewster ha criticato i Marvel Studios su Daredevil, paragonando il ritorno di Daredevil nel MCU in She-Hulk: Attorney at Law a un cartone animato a causa dell'uso massiccio della CGI invece di affidarsi a stunt pratici. "Penso che, ora che il MCU si è impadronito del personaggio, lo stia danneggiando molto", ha detto Brewster nel podcast. "Se guardate She-Hulk, hanno trasformato Daredevil in un cartone animato. È tutto animato e sembra brutto".

"Adoro la computer grafica per migliorare il movimento reale, ma se non c'è un movimento reale, diventa solo un cartone animato. È solo CG senza sostanza", ha aggiunto. "E ciò che ha sempre reso l'azione di Daredevil così buona è che era viscerale. Sentivi quello che Charlie stava provando, tra la sua interpretazione e il fatto di essere lì dentro, nell'azione".

Daredevil: Born Again dovrebbe debuttare nel corso del 2024 su Disney+, sempre ammesso che le riprese si concludano nei tempi prestabiliti o quasi certamente subirà un rinvio.