Daredevil: Born Again, come sarebbe la serie MCU diretta dal regista di John Wick?

Il regista Chad Stahelski è stato molto sincero su Blade, perché due anni fa aveva dichiarato il suo interesse a prendere le redini del progetto e ora ha confessato di aver effettivamente incontrato e informato i Marvel Studios. Tuttavia, la produzione assunse in seguito Bassam Tariq. Quali altri opzioni per Stahelski nell'MCU?

Marvel ha annunciato la produzione della serie Daredevil: Born Again, destinata a Disney+. Comicbook ha incontrato Chad Stahelski durante la promozione di Day Shift, un film co-prodotto per Netflix e gli ha chiesto se qualcosa di Daredevil lo intrigasse, dopo il riferimento a John Wick nello spazio.

"Per quanto riguarda Daredevil è la stessa cosa" ha dichiarato il regista, riferendosi all'obbligo di adattarsi alla proprietà intellettuale già esistente.



Stahelski ha sottolineato i pericoli all'adesione massiccia agli standard del Marvel Cinematic Universe:"I fan vogliono che realizziamo qualcosa che si adatti a ciò che hanno visto prima. Quindi è leggermente nostalgico, in qualche modo, quello che vogliono, ma abbastanza sovvertito da essere diverso e originale. Continua a dirlo. Vuoi lo stesso ma diverso. Come fai a continuare a farlo con 50 proprietà di Star Wars? Farai un pasticcio. Non difendendo nessuna delle due parti, è solo un passaggio complicato quando hai a che fare con cose esistenti, in particolare qualcosa di enorme come un fumetto di supereroi di 75 anni o una fan base di Star Wars di 40 anni". Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Stahelski?



