Daredevil Born Again, Charlie Cox si sta allenando con un lottatore della MMA

Dopo averlo visto come Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox è tornato a indossare il costume di Daredevil per la sua apparizione in She-Hulk. Prossimamente lo vedremo ancora nella serie Echo, ma l'attore è già in piena fase di allenamento e per la sua prova in solitaria in Daredevil: Born Again ha scelto un vero professionista.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, l'attore ha rivelato che si sta allenando con un lottatore di MMA per la serie.

"Abbastanza per superarlo e abbastanza per farlo. Ero piuttosto indolenzito e dolorante. Avevo appena finito di girare qualcosa e ho dovuto prendere l'aereo per fare tutto", ha raccontato Cox. "Quindi ho avuto qualche giorno per lavorare con la squadra degli stunt e fare tutto il resto. Anche riabituarmi alla tuta è stata una sfida, ma c'era abbastanza materiale da poter utilizzare una parte significativa di quello che ho girato. Al momento sto ultimando un progetto a Dublino e sto lavorando con un fantastico allenatore della MMA. Ho iniziato ad allenarmi con lui per prepararmi all'anno prossimo. Quindi è stato molto divertente rifare questo lavoro e portarlo a un nuovo livello".

L'aspetto di questo nuovo Daredevil dei Marvel Studios è molto diverso da quello della serie di Netflix, con il personaggio che adesso indossa un costume rosso e giallo rispetto al costume interamente rosso della serie originale. Sembra che il look del personaggio nella serie non sia stato deciso dai produttori esecutivi della serie, ma dalla Marvel stessa. Durante una recente intervista con She-Hulk: Attorney at Law, la sceneggiatrice Jessica Gao ha rivelato che i Marvel Studios hanno scelto il look di Daredevil per la serie.

"Di solito ci lasciano proporre quello che vogliamo fare piuttosto che darci delle linee guida", ha rivelato Gao. "Quando ci hanno detto per la prima volta che [Daredevil] era una possibilità, non potevamo crederci. E quando abbiamo pensato alla storia e a ciò che volevamo che facesse, il fatto che continuassero a non dire di no è stato scioccante per noi. L'unica cosa su cui non avevo il controllo era il costume. Sapevano esattamente come volevano che fosse il costume".

In un'altra intervista, Cox ha suggerito che Daredevil Born Again potrebbe raccontare di nuovo le storie della serie Netflix.