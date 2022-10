Daredevil: Born Again, Charlie Cox conferma:'Il personaggio è quello della serie Netflix'

Charlie Cox è pronto a tornare nei panni di Matt Murdock/Daredevil nella nuova serie televisiva del Marvel Cinematic Universe, Daredevil: Born Again, e ha confermato che il personaggio sarà lo stesso del precedente show Netflix. Nel corso di una recente intervista, Cox ha parlato della sua nuova esperienza nel ruolo.

"Dovrebbe essere ed è sempre lo stesso carattere. La differenza è proprio con le persone, ci trasformiamo e cambiamo, e siamo molto diversi in base a ciò che sta succedendo nelle nostre vite. Il Matt Murdock dello show Netflix, quel mondo e quello che gli stava succedendo, la maggior parte del tempo convivevamo con un uomo che aveva un'enorme quantità di pressione e tensione, e dal punto di vista del tono lo show era molto oscuro, grintoso e tosto. [...] Il tono è molto più spensierato e ironico, divertente e spiritoso, pieno di leggerezza, quindi la speranza era quella che Matt s'inserisse in quel mondo e vi partecipasse senza essere un personaggio diverso. Mi sono divertito molto nel vedere se si adattava" ha dichiarato Charlie Cox in un'intervista.



Kevin Feige ha confermato che Daredevil: Born Again non continuerà la narrazione di Daredevil, la serie Netflix cancellata tempo fa, pur riportando lo stesso personaggio sul piccolo schermo.

Ci sarà una trama completamente diversa e questo dettaglio ha messo un po' in allarme i fan, soprattutto per quanto concerne alcune dinamiche della serie Netflix.



Scoprite le differenze tra le due serie di Daredevil nelle parole di Charlie Cox durante un'intervista.