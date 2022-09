Daredevil: Born Again, Charlie Cox e la connessione con She-Hulk

Dal palco del D23 di Los Angeles della settimana scorsa, Charlie Cox ha aggiornato i fan con qualche dettaglio in più sulla serie Born Again in uscita nel 2024 e prodotta dai Marvel Studios per Disney Plus.

L'attore ritornerà a vestire i panni dell'avvocato Matt Murdock nella serie Daredevil: Born Again che da recenti dichiarazioni non rappresenterà una quarta stagione della serie targata Netflix, ma un vero e proprio reboot calato nel contesto del Marvel Cinematic Universe.

Nell'attesa di ritornare in pianta stabile sul set, Charlie Cox si è tenuto impegnato e ha portato il suo Daredevil in altri progetti divisi tra cinema e tv. In She-Hulk per esempio, ultima fatica Disney e ideata da Jessica Gao, Daredevil fa la sua comparsa al fianco di Jennifer Walters, come annunciato dal trailer uscito dopo il quarto episodio della serie e dalle parole della stessa Gao: "È stato molto divertente averlo con noi, si è adattato perfettamente allo show".

Ai fan curiosi di sapere se la sua presenza in Attorney at Law influirà in qualche modo sulla trama di Born Again, Charlie Cox ha però dichiarato dal palco del D23 che i due progetti non saranno affatto collegati: "Penso che Again rappresenterà un momento tutto suo".

Daredevil: Born Again sta prendendo forma ogni giorno di più e a noi non resta che attendere ancora qualche anno per poter vedere in azione nuovamente il nostro amato Matt Murdock.