Daredevil: Born Again, Charlie Cox mostra il suo allenamento per la serie Marvel

Come aveva già anticipato in precedenza, Charlie Cox si sta allenando con un lottatore della MMA per modellare nuovamente il suo fisico in vista delle riprese di Daredevil: Born Again, la serie dei Marvel Studios che lo vedrà nei panni del supereroe in solitaria dopo le apparizioni recenti nel film Spider-Man: No Way Home e nella serie She-Hulk.

Sempre Cox, stavolta ha diffuso uno scatto dietro le quinte che lo mostra in piena fase di allenamento proprio con il coach Chris Fields all'interno della palestra di quest'ultimo. Colpito dall'impegno di Cox nel suo mestiere, Fields si è complimentato con la sua dedizione nella didascalia sotto la foto.

"È stato bello lavorare con Charlie in questi ultimi giorni, aiutandolo a prepararsi per il suo prossimo ruolo. Ero un po' titubante quando mi è stato chiesto, dato che la mia esperienza è quella di allenatore di pugili. Ma dopo aver incontrato Charlie, ho capito subito che voleva allenarsi esattamente come un lottatore professionista. È tornato in palestra dopo ogni sessione dura che gli ho proposto e sono rimasto colpito dalla sua etica del lavoro e dalla sua volontà di imparare, le stesse caratteristiche necessarie per diventare un combattente d'élite. Si è inserito subito nella squadra e il suo miglioramento dal primo giorno a oggi è stato pazzesco. Sono davvero entusiasta di vedere alcuni di questi miglioramenti nello show. I video di ciò su cui io e Charlie abbiamo lavorato usciranno a breve".

I commenti di Fields sull'etica del lavoro di Cox e sulla sua volontà di imparare riflettono la dedizione di Cox nell'interpretare il personaggio di Daredevil. Poiché Cox aveva già dichiarato in passato di essersi allenato con un lottatore di MMA e di voler passare al livello successivo, è bello avere la conferma che non si trattava solo di parole. Essendo Daredevil uno dei combattenti più abili dell'universo Marvel, è bello vedere che Cox ha adottato l'approccio di allenarsi come un vero lottatore. E, secondo Fields, è anche progredito molto durante il periodo trascorso insieme. Alla fine del post, Fields dice che intende pubblicare dei video delle loro sessioni di allenamento nel prossimo futuro, quindi speriamo che i fan non debbano aspettare a lungo per vedere almeno un assaggio di questo allenamento.

In una recente intervista, Cox ha suggerito che Daredevil Born Again potrebbe raccontare di nuovo le storie della serie Netflix.