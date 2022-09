Daredevil: Born Again, Charlie Cox sul palco della d23: prime informazioni sulla serie

Dopo il logo di Daredevil Born Again trapelato nelle scorse ore, Charlie Cox ha raggiunto Kevin Feige sul palco della D23 per presentare ufficialmente il suo ritorno nei panni di Matt Murdock per una nuova serie originale esclusiva di Disney Plus.

Durante la presentazione, è stato confermato che Daredevil: Born Again sarà composta da 18 episodi, con le riprese che inizieranno nel 2023 in vista dell'uscita della serie nella primavera del 2024 come parte integrante della Fase 5 del MCU per la Saga del Multiverso.

Charlie Cox, lo ricordiamo, ha ripreso il ruolo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, e nel corso di Born Again se la vedrà nuovamente con il Wilson Fisk alias Kingpin di Vincent D'Onofrio, che alla d23 è salito sul palco insieme a lui. Fisk tornerà anche in Echo, serie tv spin-off di Hawkwye (il cui trailer è stato mostrato in esclusiva per i presenti alla d23: Wilson Fisk appare nel filmato con una benda all'occhio, a dimostrazione che è sopravvissuto al finale della serie tv con Jeremy Renner), mentre Cox apparirà nei prossimi episodi di She-Hulk, che tornano ogni giovedì su Disney Plus.

Alla D23, qualche minuto fa, è stato anche mostrato il primo trailer di Secret Invasion, nuova serie tv MCU con protagonista Samuel L Jackson nei panni di Nick Fury.