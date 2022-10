Daredevil Born Again, Charlie Cox: 'Potremmo raccontare di nuovo le storie di Netflix'

Nel corso di una lunga intervista concessa a Variety, Charlie Cox ha parlato del suo ritorno nei panni di Daredevil e dell'ingresso nel Marvel Cinematic Universe, consolidato tanto al cinema (con il cameo in Spider-Man: No Way Home) che sul piccolo schermo (in She-Hulk). L'attore ha anche parlato della possibilità di rinarrare fatti già noti.

Nell'intervista, Cox ha accennato alla pletora di storie ancora da raccontare sul personaggio, comprese alcune storie prese dallo show Netflix che potrebbero essere rivisitate nella serie dei Marvel Studios.

Quando gli è stato chiesto quali sono i co-protagonisti di Daredevil di Netflix con cui vorrebbe lavorare di nuovo, Cox ha dichiarato che i membri del cast sono "il cuore pulsante" di tutti gli show Netflix della Marvel. "Odierei escludere qualcuno e odierei fare speculazioni perché non so quale sia il piano per il futuro. Questo è molto al di sopra del mio livello", ha detto. "Ci sono tante belle storie da raccontare. Ci sono storie da raccontare nuovamente. Non sarebbe incoerente con quello che fanno nell'universo dei fumetti".

Ad esempio, Cox adorerebbe un ritorno di Jessica Henwick come Colleen Wing (apparsa prima in Iron Fist e poi in Luke Cage e The Defenders).

Cox ha continuato: "Spesso un nuovo scrittore e un nuovo artista prendono in mano un libro e ricominciano dall'inizio. Quindi forse faremo così, ma sinceramente non lo so. Sono solo entusiasta di essere stato invitato alla festa". Non è la prima volta che Cox dice che Born Again potrebbe rivisitare alcuni aspetti della trama di Daredevil. In una recente intervista, ha detto che lo show di Disney+ sarà un nuovo inizio per il personaggio e, a sua volta, potrebbe raccontare la storia delle origini di Daredevil/Matt Murdock per il suo primo ingresso da solista nel Marvel Cinematic Universe.

In precedenza, Cox ha svelato che il suo iniziale incontro con Kevin Feige prevedeva solamente apparizioni in No Way Home e She-Hulk e che la serie Born Again era ancora lontana dalle fasi iniziali di sviluppo.