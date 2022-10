Daredevil Born Again, Charlie Cox sul suo ritorno alla Marvel: 'Pensavo fosse uno scherzo'

Tre anni dopo la cancellazione di Daredevil a Netflix, Charlie Cox ha fatto il suo ritorno nei panni di Matt Murdock esordendo finalmente nel Marvel Cinematic Universe con la sua brevissima ma intensa partecipazione a Spider-Man: No Way Home. Quindi ci sarà il suo cameo in She-Hulk prima dell'arrivo della serie tutta sua, Daredevil: Born Again.

"Pensavo fosse uno scherzo o una burla", ha raccontato Cox a CinePop in vista dell'episodio di She-Hulk in Daredevil. "Ho ricevuto un messaggio dall'assistente di Kevin Feige che diceva: 'Puoi richiamarci?'. Ho pensato che potesse essere per un evento di beneficenza a causa del Covid e che tutti avrebbero partecipato. Ma mi hanno chiesto se volevo partecipare a Spider-Man, è stato pazzesco".

Cox ha aggiunto: "Mi trovavo nel giardino di casa mia e mia moglie era seduta sui gradini, mi guardava e mi chiedeva: 'Che succede?' È stato pazzesco. È il sogno della mia infanzia, è stato incredibile". No, non era affatto uno scherzo o una burla. E nell'episodio 8 di She-Hulk di oggi - che vede un Daredevil vestito di rosso e giallo contro l'avvocato dei supereroi Jennifer Walters (Tatiana Maslany) - l'Uomo senza paura non ha paura di sfoggiare il suo senso dell'umorismo.

"Ci siamo detti: 'Questa è la nostra versione', e questo vale per qualsiasi personaggio", ha dichiarato in esclusiva Jessica Gao, sceneggiatrice di She-Hulk, a Phase Zero di ComicBook. "Come ogni personaggio che abbiamo usato e che esiste nel MCU, nel nostro show diventa un po' diverso perché li vediamo in ruoli molto drammatici - queste grandi situazioni ad alta tensione dove la posta in gioco è alta - ma poiché il nostro show è più uno slice-of-life, possono prendersi una pausa da questo".

In vista della rivincita di Matt Murdock con il Kingpin Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) in Daredevil: Born Again, personaggi come il Daredevil di Cox "si prendono una piccola vacanza comica".

"Naturalmente, dopo il nostro show, tornano a salvare il mondo, a salvare l'universo, in una storia molto seria e intensa", ha detto Gao. "Ma nel nostro show, hanno la possibilità di prendersi una piccola pausa e, quando l'universo non è in gioco, di chiedersi: 'Cosa ci sta succedendo?'. Hanno la possibilità di esplorare una parte diversa del loro carattere, perché non tutti possono salvare il mondo ogni minuto di ogni giorno".

Inoltre, in Daredevil Born Again tornerà anche Foggy Nelson, sempre con il volto di Elden Henson.