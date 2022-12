Daredevil: Born Again, Charlie Cox rivela: 'Le riprese dureranno 11 mesi'

Daredevil Born Again è, probabilmente, una delle serie Disney+ più attese dei prossimi anni. In una recente intervista Charlie Cox ha parlato della realizzazione dei vari episodi e di come sarà oscura ma allo stesso tempo meno cruenta rispetto a ciò che si è visto su Netflix.

Uno degli elementi su cui l'attore si è soffermato di più è stato sicuramente la durata delle riprese della serie che lo vedrà protagonista. "Mi hanno detto: 'Gireremo nel 2023. Ho detto, 'Fantastico, quando?' Hanno detto: 'Tutto il 2023'. Comincio a girare a febbraio e finisco a dicembre" ha detto con divertimento l'attore svelando il profondissimo impegno che ci sarà nel prossimo anno riguardo la realizzazione di Daredevil Born Again.

Recentemente, Charlie Cox ha parlato del fatto di non essere interessato ad essere 007 ma di volersi focalizzare principalmente sul suo ruolo in Daredevil e l'arrivo del personaggio nell'MCU. Nel corso dell'intervista ha riflettuto della volontà di realizzare ben 18 episodi. Born Again sarà, con molta probabilità, la serie MCU con il maggior numero di puntate e la più lunga lavorazione. "Immagino che ci sarà un elemento simile al legal drama precedente. Non necessariamente il caso della settimana, ma qualcosa in cui andiamo in profondità nell'avvocato Matt Murdock e vediamo com'è la sua vita" ha detto l'attore. "Sarà molto oscura, ma allo stesso tempo credo meno violenta della versione di Netflix".

Nella confusione di annunci riguardo l'uscita dei prossimi film, Charlie Cox ha detto che non sarà in Deadpool 3, precisando come Daredevil, probabilmente, sarà impegnato in altre questioni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!