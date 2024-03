Daredevil: Born Again, Charlie Cox rompe il silenzio sul ritorno di Karen e Foggy

C’è sempre più attesa per Daredevil: Born Again, la nuova serie televisiva Marvel dedicata all’eroe nato dalla penna di Stan Lee, e, sebbene non siano trapelate troppe notizie sullo stato dei lavori, Charlie Cox ha anticipato, durante un incontro con il pubblico, il ritorno dei due personaggi e degli interpreti che i fan hanno imparato ad amare.

Dopo aver riportato una lista dei 5 migliori episodi della serie Netflix di Daredevil, torniamo a parlare del personaggio Marvel per occuparci della serie tv che nascerà proprio dalle ceneri dello show presentato dalla piattaforma dalla N rossa condividendo le parole di Charlie Cox durante l’Awesome Con.

Interrogato a proposito del ritorno di Foggy e Karen, l’attore britannico ha spiegato ai fan in sala: “Quando siamo tornati a girare e hanno fatto dei cambiamenti, è stato chiaro che Foggy e Karen siano il cuore pulsante del nostro show. Lo sono sempre stati. Quindi è davvero speciale riaverli con noi”.

Per quanto la trama della nuova opera non sia ancora stata svelata, sappiamo che Matt Murdock, nella nuova narrazione, si ritroverà di nuovo contro la sua vecchia nemesi, Kingpin, probabilmente ancora in corsa per la carica di sindaco di New York, se non già eletto nel momento in cui la storia prenderà il via.

In attesa di poter vedere qualcosa di concreto e di scoprire quale sarà la data di debutto ufficiale della nuova serie, vi lasciamo al post social di Jon Bernthal che ricorda il suo Punisher.

