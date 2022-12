Daredevil Born Again, a Charlie Cox scappa la bomba? 'Forse il nuovo Matt è una Variante'

Dopo aver già anticipato una grossa differenza tra Daredevil Born Again e la serie originale di Netflix, il protagonista Charlie Cox potrebbe essersi lasciato sfuggire un dettaglio non da poco sul conto della sua 'nuova' interpretazione dell'avvocato cieco di Hell's Kitchen Matt Murdock.

Durante una recente intervista con inews.co.uk, infatti, Charlie Cox ha lasciato intendere che il Daredevil del MCU potrebbe essere una Variante di quello Netflix, un dettaglio che spiegherebbe le sottili ma sostanziali differenze tra le due interpretazioni: "Non penso che sia un personaggio diverso" ha detto l'attore. "E per questo non credo che la mia interpretazione cambierà molto. Del resto, hanno assunto lo stesso attore per il loro Daredevil. Stiamo dicendo che questa per Matt è una nuova era, oppure questo Matt è una Variante? Non ho letto le sceneggiature, quindi non lo so... Ma, per dirne una, fa parte del Multiverso?".

In precedenza Daredevil: Born Again era già stata definita 'un soft reboot' e non un sequel né tanto meno una quarta stagione dello show originale distribuito da Netflix (ma da qualche tempo passato a Disney Plus), e leggendo tra le righe le parole di Charlie Cox sembrano voler mettere in conto una sorta di flessibilità narrativa, che sfrutterà l'escamotage del Multiverso per non rimanere troppo ancorata al passato.

Ricordiamo che le riprese di Daredevil Born Again dureranno 11 mesi e andranno avanti per tutto il 2023, un piano di lavorazione necessario per completare i ben 18 episodi che comporranno la (prima stagione della?) serie. Lo show non ha ancora una data d'uscita precisa, ma è atteso per la primavera/estate del 2024 in esclusiva su Disney Plus.