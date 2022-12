Daredevil: Born Again, Charlie Cox smentisce una teoria dei fan sul titolo della serie!

Quando si parla di Daredevil bisogna sempre andare in punta di piedi. A confermarlo è la teoria circolata tra i fan secondo cui l'utilizzo del titolo Born Again implichi che la trama sia ispirata al celebre racconto a fumetti di Frank Miller. A smentire ciò è stato lo stesso Charlie Cox.

L'interprete di Matt Murdock ci ha tenuto a precisare su come, l'utilizzo del sottotitolo Born Again, non sia legato al mondo dei fumetti ma sia un modo per dare una sensazione di familiarità ai fan e per indicare la "rinascita" del personaggio nell'universo cinematografico dell'MCU. Insomma, le motivazioni dei Marvel Studios sembrano essere più romantiche rispetto alle aspettative dei fan di vedere un adattamento del fumetto di Miller.

Mentre Charlie Cox svela che le riprese dureranno ben 11 mesi, i rumor intorno alla serie continuano ad intensificarsi di giorno in giorno. "Non credo che nessuno dovrebbe interpretarlo letteralmente per il tipo di storia che racconteremo" ha detto l'attore riferendosi alla possibilità di vedere un collegamento diretto tra fumetto e serie tv. Nell'universo Marvel la carta stampata è sempre stata una vaga fonte di ispirazione rispetto a ciò che veniva portato su schermo. La trilogia che, fino ad ora, ha raccontato in maniera più letterale la storia di un personaggio è stata sicuramente quella di Captain America che ha preso (e continua a prendere) a piene mani dal ciclo scritto da Ed Brubaker nel 2005.

In occasione del tour promozionale per l'uscita di Treason su Netflix, Charlie Cox ha parlato della differenza tra lo show Netflix e la serie in arrivo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!