Daredevil Born Again, Charlie Cox ha già svelato una grande differenza con lo show Netflix

Le riprese di Daredevil Born Again stanno per partire ufficialmente, e nel corso di una recente intervista promozionale il protagonista della serie Charlie Cox ha anticipato una grossa differenza che il titolo Disney Plus avrà rispetto alla saga originale di Netflix.

Daredevil: Born Again infatti sarà caratterizzata da ben 18 episodi, che ne faranno la serie tv più lunga nella storia sia dei Marvel Studios che di Disney Plus, con un programma di riprese titanico da ben undici mesi di lavoro: ma proprio grazie a questo elevato numero di puntate, l'interprete di Matt Murdock ha anticipato che lo show rispetto alla serie Netflix si immergerà molto più a fondo nella vita da avvocato del personaggio Marvel.

"Penso che il numero di episodi commissionati ci permetterà di offrire un grosso spaccato della vita di Matt in tribunale", ha detto Charlie Cox parlando con GQ UK. "Quindi nelle ultime settimane ho fortemente concentrato i miei studi e le mie ricerche su quella specifica area, su quella porzione della vita del personaggio: il Matt avvocato, il tribunale, la legge, il suo comportamento in aula. E' un aspetto che non abbiamo esplorato molto, in precedenza. Anche il mio accento è probabilmente parecchio arrugginito".



Better call Matt, insomma: ricordiamo che Daredevil: Born Again attualmente non ha una data d'uscita precisa, ma dal nuovo calendario dei Marvel Studios sappiamo che è attesa su Disney Plus per la primavera-estate del 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.