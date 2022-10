Daredevil Born Again, Charlie Cox: 'Voglio più scene action e la reunion con Kingpin'

Dopo averlo visto recentemente al fianco di Jen Walters in She-Hulk, i fan non vedono l'ora di rivedere Daredevil nello show completamente suo in produzione ai Marvel Studios. Lo stesso Charlie Cox è impaziente di tornare nei panni del Diavolo di Hell's Kitchen e ha confessato cosa gli piacerebbe assolutamente vedere in Daredevil: Born Again.

In una nuova intervista con GQ per parlare della sua apparizione in She-Hulk: Attorney at Law, Charlie Cox ha rivelato quello che vorrebbe vedere in Daredevil: Born Again. Pur precisando di non volerci riflettere troppo per evitare di creare titoli di giornale o troppe aspettative, l'attore tornato nel MCU ha ammesso che gli piacerebbe vedere più sequenze d'azione con la CGI inclusa "con parsimonia" per mostrare le abilità atletiche di Daredevil.

"Ho imparato che queste domande sono un po' complicate, perché il problema è che se inizio a descrivere nei dettagli le cose che mi piacerebbe fare, molto rapidamente diventerà una notizia. Potenzialmente, non solo i fan, ma anche i creatori e gli sceneggiatori si preoccupano di questo. Voglio davvero fare attenzione a non confondere le acque, perché se si rivela una buona idea, può essere un peccato perché priva i fan di quel momento di sorpresa. Quindi perdonatemi se sono un po' vago in questo campo. Credo che quello che vorrei dire è: se tutto va bene, nello show Disney+, Born Again, saremo in grado di usare - e spero che lo faremo con parsimonia, credo che debba essere usata con parsimonia - ma speriamo di poter usare un po' più di CGI nelle sequenze d'azione. Solo per enfatizzare quelle sue abilità atletiche che sono state praticamente impossibili da realizzare finora".

Un altro elemento che Cox non vede l'ora di rivivere nello show è il suo rapporto con Kingpin ma soprattutto con l'attore Vincent D'Onofrio che tornerà a interpretare il villain della Marvel dopo essere già riapparso in Hawkeye.

"È ovviamente un tipo adorabile, ma soprattutto è un interprete straordinario. È un grande attore", ha dichiarato Cox a GQ. "Poter lavorare al suo fianco, presentarsi per un giorno di riprese e vedere ciò che porta sulla scena, che è sempre molto più ricco di sfumature e più interessante [di quanto] si possa immaginare nella propria mente, probabilmente mi ha insegnato più lui a recitare che chiunque altro con cui abbia lavorato. Penso che mi abbia reso un attore molto migliore. Spero di poter imparare ancora di più continuando a lavorare insieme".

Nei primi rumor sulla trama di Born Again, già si parla di Kingpin come candidato sindaco di New York!