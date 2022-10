Daredevil Born Again, Charlie Cox vorrebbe vedere l'esordio di Colleen Wing nel MCU

Dopo le sue recenti apparizioni sia al cinema che sul piccolo schermo, rispettivamente in Spider-Man: No Way Home e in She-Hulk, Charlie Cox avrà finalmente la sua serie targata Marvel Studios in Daredevil: Born Again. Recentemente, proprio Cox ha espresso il desiderio di rivedere nel MCU altri personaggi come la Colleen Wing di Jessica Henwick.

Jessica Henwick ha interpretato Colleen Wing in Iron Fist, in un ruolo di supporto al personaggio principale di Finn Jones, incontrando Danny Rand attraverso il suo dojo di Chinatown e aiutandolo nella sua lotta contro la Mano. Dopo le apparizioni in The Defenders e nella seconda stagione di Luke Cage, Colleen è tornata per la seconda stagione di Iron Fist, rintracciando l'ex fratello di Danny, Davos, e indagando sulla storia della sua spada. Alla fine della stagione Danny decide di abbandonare il nome Iron Fist e Colleen acquisisce i suoi poteri come la sua antenata, la prima donna a sconfiggere il drago Shou-Loa.

Parlando con l'Hollywood Reporter del suo ruolo in She-Hulk: Attorney at Law, a Charlie Cox è stato chiesto se volesse rivedere Colleen Wing di Iron Fist nel MCU. L'attore di Daredevil si è detto entusiasta dell'idea e spera di vedere tornare non solo lei, ma anche le altre star Marvel di Netflix, e ha dichiarato ironicamente che avrebbe messo una buona parola per loro con la Marvel.

"Sì, è fantastica. Davvero fantastica. Senti, sono d'accordo con te, con tutto il cuore. Potrei dire lo stesso di molte persone con cui ho lavorato non solo per Daredevil, ma anche per le altre serie che abbiamo realizzato. Quindi non so cosa stiano pensando, ma metterò assolutamente una buona parola. E su questo hai ragione al 100%. Jessica è fantastica. L'altro giorno mi ha mandato un bel messaggio dicendo che aveva letto la notizia ed era entusiasta per me".

Quasi un anno fa, Jessica Henwick ha parlato di un ingresso nel MCU per il suo personaggio ma era apparsa alquanto combattuta:

"Sono così combattuta... da un lato sì, perché l'ho amata e ci ho messo tutto il mio impegno. E lei è uno di quei personaggi che ho sempre cercato di proteggere con tutta me stessa. Mi sono davvero appassionata alla sua storia. Quindi sì, mi piacerebbe rivisitarla e tornare nella sua testa".

D'altro canto, l'attrice aveva aggiunto: "Abbiamo lasciato Colleen Wing in un posto fantastico. È in coppia con Misty, ha i suoi poteri, sembra stare bene... sta vivendo la sua vita migliore. E so che riportarla indietro significherebbe metterla in un conflitto. Voglio solo che abbia il suo lieto fine".

