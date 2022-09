Daredevil: Born Again, Charlie Cox vuole due cameo MCU nella serie: ecco quali

Charlie Cox è pronto ad indossare nuovamente il costume di Daredevil nella nuova serie tv MCU, Daredevil: Born Again, che riporterà sul piccolo schermo il personaggio Marvel dopo la cancellazione della serie tv di qualche anno fa su Netflix. In una recente intervista l'attore ha svelato quali cameo vorrebbe nella serie tv.

Charlie Cox ha dichiarato che Kevin Feige gli ha cambiato la vita e ora vorrebbe con sé qualche volto noto del franchise:"Ho lavorato con Tatiana Maslany in She-Hulk. È incredibile, ci siamo divertiti così tanto insieme. Mi è piaciuto lavorare con lei. Sarebbe fantastico se potesse ricambiare il favore, restituire solo il favore. Sarebbe piuttosto interessante" ha dichiarato l'attore.



Ma non è finita qui:"Tom Hiddleston è uno dei miei migliori amici. Non so in che modo si unirebbero i nostri mondi ma sarebbe bello se facesse un piccolo cameo in qualche modo. Anche se si presentasse con un tesseract per poi andarsene di nuovo".

Daredevil nello show dovrebbe avere un aspetto totalmente differente rispetto a quello classico; un costume giallo e rosso, in contrasto con quello totalmente rosso della serie Netflix.



In attesa di vedere finalmente il ritorno di Matt Murdock in Daredevil: Born Again, i fan MCU sono impegnati nella visione di She-Hulk: Attorney at Law, con Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Nel cast di She-Hulk anche Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner/Hulk.