Daredevil: Born Again, chi è Bullet? Tutto sul nuovo villain del Marvel Cinematic Universe

La nuova trama ufficiale e l'elenco del cast di Daredevil: Born Again hanno anticipato l'esordio di Bullet nel Marvel Cinematic Universe, ma chi è questo nuovo personaggio?

I Marvel Studios hanno recentemente depositato una serie di marchi presso il Copyright Office degli Stati Uniti, e grazie a questi documenti - che purtroppo hanno anche anticipato che probabilmente Daredevil: Born Again sarà rinviato al 2025 a causa dei recenti scioperi di Hollywood - sappiamo che il cast di Daredevil: Born Again - oltre a Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin, Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt nei panni di Vanessa Fisk, Nikki M James nei panni di Kirsten McDuffie, Clark Johnson nei panni di Cherry e Zabryna Guevara nei panni di Sheila Rivera - includerà anche Arty Froushan nel ruolo di Buck Cashman, alias Bullet nei fumetti Marvel Comics.

Per chi non lo sapesse, si tratta di uno storico villain di Daredevil apparso sulle pagine dei fumetti dell'Uomo senza Paura per la prima volta 1988 per l'albo 'Daredevil' n.250, di Ann Nocenti e John Romita Jr.. Si tratta di un agente del governo degli Stati Uniti, che svolgeva attività segrete con il più alto livello di autorizzazione possibile, che però iniziò a lavorare per Kingpin, fino ovviamente ad incrociare il suo cammino con il supereroe di Hell's Kitchen. Da notare che la sua apparizione nei fumetti è legata ad un'altra micidiale villain di Daredevil, Mary Walker alias Typhoid Mary, una mercenaria con problemi psichiatrici ingaggiata da Kingpin per uccidere Matt Murdock (la quale però finirà per innamorarsi dell'avvocato).

Che Daredevil: Born Again abbia in serbo anche l'esordio di Typhoid Mary? Impossibile dirlo al momento, sebbene una prima stagione a 18 episodi (la più lunga di sempre sia per i Marvel Studios che per Disney+) e 'diversi' mini-archi narrativi promette tantissima carne al fuoco.