Daredevil: Born Again: chi è Tigre Bianca e cosa c'entra Jenna Ortega?

Chi è Tigre Bianca e cosa c'entra Jenna Ortega? Le nuove foto dal set di Daredevil: Born Again hanno confermato i rumor relativi all'esordio del supereroe Tigre Bianca nel Marvel Cinematic Universe, ma qual è la sua storia nei fumetti e perché è stata tirata in ballo la star di Mercoledì?

Come per la maggior parte dei supereroi 'minori' dei fumetti Marvel, anche il personaggio della Tigre Bianca ha avuto diversi interpreti nel corso della sua storia editoriale: la prima Tigre Bianca fu Hector Ayala, che trovò personalmente dei talismani magici che, indossati, gli concedevano poteri sovrumani, che ha usato per fare del bene. Successivamente, Hector ha mantenuto i talismani in famiglia, donandoli sia alla nipote Angela Del Toro sia alla sorella Ava Ayala, ed entrambe le donne hanno assunto l'identità di Tigre Bianca in determinati momenti della storia della Marvel.

Al momento non sappiamo quale o quante versioni della Tigre Bianca appariranno in Daredevil: Born Again, ma in precedenza era stato anticipato che la serie tv Marvel Studios avrebbe adattato il famoso fumetto 'Il processo del secolo', nel quale Matt Murdock si ritrova a difendere in tribunale Hector Ayala, colpevole di aver causato la morte di alcuni poliziotti sotto copertura (che Daredevil scoprirà in seguito essere corrotti e al soldo di Kingpin) nel tentativo di sventare una rapina.

Il nome di Jenna Ortega è legato a Tigre Bianca dai rumor, in quanto alcune indiscrezioni hanno parlato della star di Scream e Mercoledì come futura interprete di Angela Del Toro, la nipote di Hector. Al momento, comunque, non ci sono prove per confermare queste voci di corridoio, e non è ancora dato sapere quale attore ha interpretato Tigre Bianca/Hector Ayala nel pilota di Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again uscirà su Disney+ nel 2025, presumibilmente.