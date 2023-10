Daredevil: Born Again, clamoroso: Marvel cancella tutto, la serie sarà rifatta da capo!

Clamorose novità su Daredevil: Born Again, la nuova attesissima serie tv dei Marvel Studios dedicata all'esordio stand-alone di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe e con protagonista Charlie Cox.

Secondo quanto segnalato in questi minuti da The Hollywood Reporter, infatti, la serie verrà scartata e rifatta da zero, sostituendo gli sceneggiatori originali Chris Ord e Matt Corman con l'intenzione di ristrutturare l'intera serie inclinandosi maggiormente verso la tv tradizionale a episodi. Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, prima degli scioperi di Hollywood alcuni episodi dei 18 totali di Daredevil: Born Again erano già stati girati, ma approfittando degli scioperi per visionare il materiale Kevin Feige e altri dirigenti dei Marvel Studios si sono accorti che il lavoro fatto fino a quel punto su Daredevil: Born Again non era soddisfacente.

Lo studio è ora alla ricerca di nuovi scrittori e registi per il progetto, che vede Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, un avvocato cieco diventato supereroe. “Stiamo cercando di sposare la cultura Marvel con la cultura televisiva tradizionale”, afferma Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione della Marvel. “La questione si riduce a: ‘Come possiamo sfruttare la televisione per raccontare delle storie che onorino ciò che c’è di bello nel materiale originale?’". Con questa clamorosa mossa produttiva per Daredevil, la Marvel spera di alzare l'asticella per un progetto dalle aspettative altissime. Secondo le fonti, la versione di Corman e Ord aveva una struttura da legal-drama procedurale, con Charlie Cox che appariva in costume per la prima volta solo nel quarto episodio: ora la Marvel prevede di riutilizzare alcune scene e le trame degli episodi, anche se al materiale già girato verranno aggiunti altri elementi.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato, Daredevil dovrebbe uscire nel 2025.