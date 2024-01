Daredevil: Born Again è collegata agli X-Men? La nuova teoria

Continuano ad arrivare nuove notizie su Daredevil:Born Again: ritorneranno diversi personaggi della serie Netflix come Foggy Nelson e Karen Page, ma soprattutto è confermato il ritorno di Bullseye, il cattivo della terza stagione.

Questo ritorno è di particolare importanza, in quanto potrebbe creare alcuni punti di contatto con il franchise degli X-Men. Nella terza stagione di Daredevil, Kingpin ha ferito l'agente FBI Benjamin "Dex" Pointdexter durante la battaglia, procurandogli una paralisi permanente. Durante la scena finale vediamo Dex sottoporsi a una chirurgia radicale per mano di un team di chirurghi guidato da un certo "Doctor Oyama", chiaro riferimento al Dr. Kenjii Oyama della Marvel Comics. Oyama è colui che ha sviluppato la lega di adamantio che sarebbe stata utilizzata per creare lo scheletro e gli artigli di Wolverine. La spina dorsale di Dex è stata aggiustata con dell'"acciaio al cogmio": lo showrunner Erik Oleson ha ammesso che la scelta di questa nome era dovuta al divieto posto da Disney-Fox di usare la parola "adamantio".

Uno degli archi narrativi più famosi di Bullseye nel fumetto di Daredevil degli anni Ottanta vedeva il cattivo, sempre paralizzato, che viene reclutato da Kenji Oyama in qualità assassino. In questa versione, Oyama stringe un patto con Bullseye e cura la spina dorsale di Bullseye usando l'adamantio e si allea con Kingpin per impedire a Daredevil e Wolverine di ostacolare questo patto. Se Daredevil: Born Again proseguirà sulla scia del finale lasciato aperto da Netflix, allora è probabile che si riprenda a partire dalla storia di Bullseye, e riportare sulla scena Oyama e l'adamantio ha delle implicazioni molto più complesse legate alla storia di Wolverine. Inoltre, seguendo questa linea narrativa, c'è anche la possibilità di far entrare nella storia un nuovo villain: la figlia di Oyama, Yuriko, alias Lady Deathstrike, una delle rivali più temibili di Wolverine. Quando uscirà Daredevil: Born Again? La data potrebbe coincidere con il decimo anniversario della serie Netflix.