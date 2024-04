Daredevil: Born Again, confermato un famoso rumor su Punisher, Kingpin e Spider-Man

Dopo l'arrivo online del primo video ufficiale di Daredevil: Born Again, presumibilmente trapelato da un teaser trailer mostrato in casa Disney durante la riunione degli azionisti, abbiamo scoperto nuove informazioni molto interessanti sull'attesa serie tv Marvel Studios.

Saprete certamente che in queste ore hanno iniziato a spuntare online nuove foto di Jon Bernthal nei panni di Punisher dal set di Daredevil: Born Again, le cui riprese sono attualmente in corso a New York: ebbene, una di queste - che potete trovare comodamente in calce all'articolo - sembra confermare definitivamente un famoso rumor sulla trama di Daredevil: Born Again, e in particolare su una sottotrama che riguarderà molto da vicino Frank Castle.

Guardando con attenzione i dettagli degli scatti disponibili in basso, che mostrano Jon Bernthal in compagnia di comparse chiamate ad interpretare i poliziotti di New York, si può notare che il personaggio interpretato da Jeremy Earl (probabilmente Cole North) mostrano un agente di polizia con il logo del Punitore sulla sua attrezzatura tattica, mentre alcune toppe sulle maniche mostrano la dicitura 'task force anti-vigilanti del sindaco Fisk'.

Le voci, in breve, erano vere: Kingpin diventerà sindaco di New York e istituirà una Task Force Anti-Vigilante per "fare pulizia", mentre i poliziotti inizieranno ad indossare i simboli del Punitore e presumibilmente agiranno contro i criminali comportandosi come lui. Questa sottotrama 'rischia' di essere particolarmente importante anche per Spider-Man 4, che dovrebbe essere ambientato poco dopo gli eventi di Daredevil: Born Again.

