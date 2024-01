Daredevil: Born Again, confermato il ritorno di Karen e Foggy dalla serie Netflix?

Ora che Marvel e Netflix sono più vicine che mai, emergono nuove interessantissime indiscrezioni relative alla produzione dell'attesa nuova serie tv Daredevil: Born Again, in arrivo su Disney+ nel 2025.

Proprio in queste ore, infatti, il giornalista Jeff Sneider ha rivelato che, contrariamente a quanto riportato in precedenza, Elden Henson e Deborah Ann Woll torneranno come Foggy Nelson e Karen Page in Daredevil: Born Again: la loro presenza potrebbe non essere molto estesa, e il rapporto non indica in quanti episodi compariranno i due attori, ma tramite le sue fonti Sneider è certo che i due attori e i rispettivi personaggi faranno parte in qualche modo della serie tv Disney+, e che sono stati integrati nella storia dopo il recente reboot produttivo di Daredevil: Born Again (voluto da Kevin Feige per far assomigliare maggiormente la serie MCU a quella Netflix).

Vale la pena sottolineare che i ritorni di Elden Henson e Deborah Ann Woll non sono ancora stati confermati dai Marvel Studios né dai diretti interessati, e soprattutto che qualche mese fa, in un articolo del The Hollywood Reporter, veniva suggerito che le due star erano state escluse dalla nuova incarnazione della serie di Daredevil.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, con le riprese di Daredevil: Born Again che ripartiranno molto presto: secondo Sneider, il materiale esistente ha fruttato circa sei episodi (dei 18 totali previsti, suddivisi in due stagioni da 9 episodi), con un nuovo episodio pilota e due episodi aggiuntivi aggiunti dopo le modifiche creative.