Daredevil: Born Again, confermato un grande ritorno dalla serie Netflix!

Un’indiscrezione cominciata a circolare sulla Rete dallo scorso marzo 2024 avrebbe voluto Sandrine Holt prendere il posto di Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Marianna in Daredevil: Born Again. Il rumor è però stato smentito da uno scatto pubblicato su una storia sul profilo Instagram di Steve Sands, fotografo del New York Times.

Dopo aver anticipato il ritorno di The Punisher in Daredevil: Born Again, torniamo ad occuparci della nuova serie del Marvel Cinematic Universe per confermare la presenza dell’attrice israeliana nei panni della moglie di Kingpin.

La foto mostra l’interprete di fronte a Vincent D’Onofrio nei panni del villain con la camera puntata sui due nel pieno di una conversazione durante una scena dello show televisivo.

Il ritorno della Zurer è certamente una buona notizia per i fan dell’opera originale, uscita su Netflix in tre stagioni pubblicate tra il 2015 e il 2018, dimostrando ancora una volta i piani della Casa delle Idee per un revival che possa essere il più fedele possibile all’apprezzato prodotto.

Ricordiamo che le riprese di Daredevil: Born Again sono già state concluse con la prima tranche di episodi che potrebbe essere pubblicata su Disney+ già nel corso della prima parte del 2025.

In attesa di avere conferme sulla data di debutto e sulla modalità di pubblicazione della serie e pronti a scoprire il primo trailer ufficiale della serie, vi lasciamo alla notizia di un nuovo ingresso nel cast di Daredevil: Born Again.

