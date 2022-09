Daredevil: Born Again, di cosa parla il fumetto a cui si ispirerà la serie?

Per l'ingresso in pianta stabile di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe gli Studios hanno deciso di fare le cose in grande: con Daredevil: Born Again si andrà infatti a trasporre per la prima volta non un ciclo qualunque, ma uno dei più amati (se non il più amato in assoluto) mai pubblicati sul Diavolo di Hell's Kitchen.

Pubblicata nel 1986, Daredevil: Born Again (nota in Italia come Devil: Rinascita) porta le firme di due colossi del fumetto statunitense: stiamo parlando di Frank Miller e David Mazzucchelli, che l'anno successivo torneranno a collaborare, stavolta sul fronte DC, per quel Batman: Anno Uno considerato ancora oggi uno dei migliori lavori sull'eroe di Gotham.

La storia di Devil: Rinascita è una delle più cupe che si ricordino su Matt Murdock, la cui identità viene qui venduta a Kingpin da una Karen Page ridotta ad attrice pornografica tossicodipendente in Messico: Wilson Fisk avrà a questo punto in pugno la vita del nostro Matt, che si ritroverà con i conti in banca bloccati, la casa distrutta e l'accusa di aver accettato delle mazzette, con tanto di processo che decreterà lo stop alla sua attività di avvocato.

Lasciato dalla sua ragazza, che nel frattempo troverà rifugio tra le braccia di Foggy, Murdock arriva quindi allo scontro con Fisk, con quest'ultimo che, dopo aver ridotto in fin di vita il suo avversario, ne inscena il suicidio lanciandolo in mare a bordo di un'auto: di fronte alla scomparsa del cadavere di Matt, però, Kingpin intuirà che il suo nemico è ancora vivo e comincerà a farsi divorare dall'ossessione di eliminarlo, proprio come Matt si farà divorare dal desiderio di vendetta.

