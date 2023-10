Daredevil: Born Again, cosa pensa lo showrunner Netflix del caos Marvel Studios?

Dopo aver criticato Daredevil: Born Again, lo sceneggiatore e regista della serie Netflix sul personaggio, Steven DeKnight, si è espresso sul recente caos dei Marvel Studios emerso da un lungo articolo pubblicato sull'Hollywood Reporter che evidenziava appunto i problemi produttivi dello studio, specialmente sulle sue serie arrivate su Disney+.

Rispondendo ai fan, DeKnight ha rivelato di essere molto eccitato dal fatto che ora i Marvel Studios hanno rivelato di voler modificare la propria produzione televisiva tornando a un sistema produttivo che rispecchierà la TV più classica.

"Non sono felice che lo show sia stato resettato e l'ho sempre fatto presente nelle mie affermazioni", ha dichiarato DeKnight. "Tuttavia, sono felice che finalmente si siano resi conto che per far funzionare una serie è necessario un vero showrunner che sia anche uno scrittore".

Lo showrunner fa riferimento al fatto che spesso nelle produzioni seriali dei Marvel Studios, uno sceneggiatore veniva ingaggiato ma successivamente capitava che questo venisse sostituito in corsa da un dirigente oppure non fosse a conoscenza degli sviluppi del personaggio della sua serie in altri progetti, rendendo impossibile il suo lavoro. Questo è emerso dall'articolo sul caos Marvel apparso sull'Hollywood Reporter.

In precedenza, il gruppo guidato da Kevin Feige aveva solo "scrittori capo", figure diverse rispetto agli showrunner. Mentre gli showrunner sono tradizionalmente il capo unico di una determinata serie, lo sceneggiatore capo dei Marvel Studios si limitava a guidare la writer's room e lasciava gran parte dei compiti di produzione esecutiva ai Marvel Studios e al suo distretto creativo. Ora, lo studio ha dichiarato di voler introdurre gli showrunner nel suo apparato.

All'inizio di questo mese, il responsabile dello streaming della Marvel, Brad Winderbaum, aveva dichiarato: "È un termine con cui non solo ci siamo trovati a nostro agio, ma che abbiamo anche imparato ad abbracciare... Abbiamo bisogno di dirigenti che si dedichino a questo mezzo, che si concentrino sullo streaming e sulla televisione, perché sono due forme diverse".