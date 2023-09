Daredevil: Born Again, il creatore della serie Netflix chiarisce le 'accuse di truffa'

Nelle scorse ore il creatore della serie Marvel's Daredevil Steven DeKnight è finito nella bufera per aver parla di 'una vecchia truffa' a proposito di Daredevil: Born Again, la serie reboot dei Marvel Studios in lavorazione per Disney+, tanto da dover tornare sui social per spiegarsi meglio.

Secondo quanto si legge in un nuovo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network X, infatti, Steven DeKnight ha rivelato di essere stato totalmente frainteso riguardo alle sue dichiarazioni, prese assolutamente fuori contesto. L'autore ha chiarito che le sue parole sono state prese fuori contesto, e che 'la vecchia truffa' a cui faceva riferimento non riguardava la serie televisiva Daredevil: Born Again ma le tattiche che gli studi utilizzano per non pagare le troupe e i talent coinvolti nella creazione dei progetti: "Sì, non è affatto quello che ho detto, in realtà. Le mie parole si riferivano alla tattica di cambiare leggermente il nome di una serie tv per evitare di dover pagare i diritti ai creatori della serie originali o gli aumenti salariali per la troupe. Sostengo pienamente la nuova serie di Daredevil, sono un fan e spero che andrà molto, molto bene."

Per mettere fine a ogni dibattito, Steven DeKnight ha anche promosso il Daredevil visto in She-Hulk, dichiarando: "Ho davvero adorato il tocco più leggero con cui lo hanno raccontato. Del resto, proprio come nei fumetti, anche in tv possono esistere diversi aspetti di Daredevil. E Charlie Cox è stato delizioso, come al solito."

Per altre letture, ecco le ultime novità su Daredevil: Born Again, le cui riprese sono attualmente in pausa a causa degli scioperi di Hollywood.