Daredevil: Born Again, per il creatore della serie Netflix è 'una vecchia truffa Disney'

Daredevil: Born Again promette di riportare l’eroe Marvel sul piccolo schermo nel reboot dell’acclamata serie andata avanti per tre stagioni su Netflix. Stando a quanto affermato da Steven DeKnight, chiamato in causa da un membro dello staff, però, il rebranding non sarebbe altro che una truffa portata avanti dalla Disney.

Dopo aver condiviso le ultime notizie a proposito della data d’uscita di Daredevil: Born Again, torniamo a parlare della serie in uscita sulla piattaforma di streaming Disney+ per riportare le parole di un membro dello staff sul set della serie Marvel e la presa di posizione di Steven DeKnight, il quale ha spiegato su Twitter per quale motivo, secondo il suo punto di vista, l’operazione di rebooting dello show sarebbe soltanto una manovra truffa attuata dalla Disney, non nuova a cose di questo tipo.

Il membro della crew di produzione ha infatti condiviso sul social di Elon Musk un post in cui racconta, senza troppi giri di parole come le cancellazioni delle serie Marvel su Netflix alla fine della seconda o terza stagione siano strumentali a sfruttare le clausole dei contratti dei lavoratori che prevederebbero un miglioramento delle condizioni di lavoro soltanto da un certo rinnovo degli show in poi.

Queste le parole dell’uomo: “Ho lavorato a tutti gli show Marvel su Netflix, tutti cancellati dopo la seconda o la terza stagione. I nostri contratti ci concedono il pagamento delle ferie dopo la terza stagione delle serie. In quattro anni di lavoro non ho mai avuto un aumento o un giorno di ferie pagato. E non sono hanno cancellato Daredevil una volta che i membri della crew avessero raggiunto i termini per l’aumento e per il pagamento delle ferie, ma il reboot su Disney+ ripartirà dai termini contrattuali che si riferiscono alla prima stagione. È una truffa. Mi chiedo se Steven DeKnight lo sappia”.

Lo showrunner, chiamato in causa, non ha mancato di far conoscere il suo pensiero, prendendo le parti dei membri del team: “Lo so. È una vecchia truffa della Disney per cui cambiano leggermente il nome di una serie per resettare i termini dei contratti alla prima stagione. Bisogna che tutte le associazioni e i sindacati si occupino della cosa”.

Quindi DeKnight ha continuato, in un post successivo: “Per essere chiaro, non vedo l’ora di vedere Charlie Cox e il grande Vincent D’Onofrio riprendere i loro ruoli iconici. Ma affermare che si tratti di un reboot è a dir poco un’operazione aziendale scorretta”.

Nuovi screzi, dunque, per quanto riguarda i rapporti tra major e lavoratori, in un periodo già caratterizzato dagli scioperi che stanno bloccando l’industria ormai da mesi.

In attesa di capire se il gigante dell’intrattenimento risponderà alle accuse, vi lasciamo ai rumor che vorrebbero Spider-Man presente in Daredevil: Born Again.