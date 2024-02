Daredevil: Born Again, Deborah Ann Woll festeggia il compleanno sul set Marvel: la foto

Mentre le riprese di Daredevil: Born Again stanno procedendo senza sosta, è normale passare dei sani e spensierati momenti dedicati esclusivamente alle star. In queste ultime ore è accaduto a Deborah Ann Woll, che è tornata a interpretare Karen Page nello show Marvel Studios, e che ha potuto festeggiare il suo compleanno direttamente sul set.

Come saprete, il trio originale di Daredevil di Netflix si è riunito per le strade di New York, dove si sta girando la prossima serie Disney+ Daredevil: Born Again. Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Deborah Ann Woll (Karen Page) e Elden Henson (Franklin "Foggy" Nelson) sono stati avvistati mentre giravano insieme le scene del nuovo show insieme a Wilson Bethel, che riprenderà il ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye dalla serie Netflix. "Born Again" porterà formalmente tutti questi personaggi nel Marvel Cinematic Universe di proprietà della Disney.

Mentre il debutto di Cox nel Marvel Cinematic Universe è già avvenuto in show Disney+ come She-Hulk: Attorney at Law e Echo, in Born Again sarà finalmente affiancato dai membri del cast della vecchia serie Netflix, Woll e Henson. La Woll aveva inizialmente messo in dubbio il suo ritorno nel franchise nel novembre 2022, quando ha dichiarato al podcast "Inside of You" di non essere mai stata contattata per tornare nei panni di Karen Page per Born Again.

"Posso dire questo: non mi hanno ancora chiamato. Quindi, al momento, non ne faccio parte", aveva dichiarato la Woll all'epoca. "Sarei entusiasta di poterne far parte. Sanno dove trovarmi. Come ho detto, amo il personaggio di Karen Page. Adoro raccontare quella storia. Sento di avere ancora molto da dire. Ma sta a loro decidere che tipo di storia vogliono raccontare".

Ovviamente, le cose sono cambiate successivamente, quando i Marvel Studios hanno deciso di rivedere la narrazione dello show e assumere nuovi registi e showrunner.

Dario Scardapane, autore e produttore esecutivo della serie The Punisher di Netflix, è subentrato come nuovo showrunner di Born Again poche settimane dopo l'addio di Ord e Corman. Il duo è ancora accreditato come produttore esecutivo. Justin Benson e Aaron Moorhead - che hanno diretto le serie Marvel Moon Knight e la seconda stagione di Loki - sono stati ingaggiati come registi.

Non è chiaro se l'ordine originale di 18 episodi rimarrà inalterato, ma le ultime voci suggeriscono che il numero di episodi sarà più in linea con le precedenti stagioni di Netflix (quindi intorno ai 13 episodi).