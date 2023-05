Daredevil Born Again, Deborah Ann Woll non tornerà

Daredevil: Born Again è una serie televisiva americana di prossima uscita creata da Matt Corman e Chris Ord per il servizio di streaming Disney+, basata sul personaggio dei fumetti Marvel. Lo show sarà una sorta di reboot della vecchia serie trasmessa su Netflix, di cui riprenderà alcuni personaggi fondamentali, ma non tutti saranno della partita.

Di recente infatti, Deborah Ann Woll ha condiviso un triste aggiornamento sul suo possibile ritorno nella serie Daredevil: Born Again.

L'attrice in precedenza aveva offerto qualche speranza riguardo al suo ipotetico ritorno, affermando come lo avrebbe fatto "in un batter d'occhio". Ma, purtroppo, non solo Woll non è stata contattata dalla Marvel, ma The Hollywood Reporter ha rivelato che né lei né Elden Henson dovrebbero tornare.

Se volete potete anche dare un primo sguardo ad un recasting per Born Again, rispetto a quanto avevamo visto nella vecchia serie Netflix.

L'attrice si è così espressa sulla vicenda: "Sapete, è stato fantastico far parte di Daredevil, e penso che sia stato un piccolo angolo così unico dell'MCU, sembrava davvero speciale...sono davvero contenta di quello che ho avuto, ma non ci sono piani per me al momento su entrambi i lati dell'universo dei fumetti, ma sono così grata per l'esperienza che ho avuto".

Nel frattempo, anche Daredevil: Born Again è vittima dello sciopero dei WGA, che ormai sta colpendo numerosi produzioni negli Stati Uniti.