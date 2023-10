Daredevil: Born Again, nuovi dettagli sul disastro dietro le quinte: cosa farà Marvel?

In attesa di capire quando uscirà Daredevil: Born Again, in queste ore continuano ad emergere nuove informazioni sul disastro produttivo occorso dietro le quinte della lavorazione della nuova attesissima serie tv Marvel Studios.

Come saprete, approfittando della fase di stallo in cui attualmente versa la produzione a causa degli scioperi di Hollywood, i Marvel Studios hanno preso la clamorosa decisione di cancellare Daredevil: Born Again e rifare tutto da capo, licenziando l'originale team creativo e affidare la nuova gestione delle serie tv del MCU ad un nuovo showrunner, la cui identità è ad oggi ancora sconosciuta. Stando a quanto riferito, il piano è ancora quello di realizzare 18 episodi per Daredevil: Born Again, che però stavolta saranno divisi in due stagioni da nove puntate ciascuna: di questi diciotto episodi, i quattro/cinque realizzati prima dell'inizio degli scioperi, e quindi appartenenti alla vecchia incarnazione dello show, non saranno totalmente buttati via, ma riciclati e rimodellati con l'aggiunta di nuove scene che permetteranno alla serie di incanalarsi verso la nuova rotta voluta da Kevin Feige.

Cosa rimarrà, dunque, di ciò che è già stato girato? Secondo il noto insider Can we get some toast, la Marvel manterrà intatte le trame principali di Daredevil: Born Again, come ad esempio la morte per omicidio di Foggy Nelson, il complotto della polizia di New York contro il Punitore e il ruolo di Kingpin come nuovo sindaco di New York per una crociata anti-vigilanti (incluso Spider-Man!), ma per i primi quattro episodi saranno girate nuove scene di azione e sarà rimossa la storyline che avrebbe visto Matt Murdock rinunciare al ruolo di Daredevil a causa del lutto per Foggy (pare che una delle cose che Kevin Feige non ha proprio apprezzato del lavoro svolto finora, sia stato il fatto che in questa prima versione della serie Charlie Cox non avrebbe mai indossato il costume del Diavolo di Hell's Kitchen per i primi quattro episodi). Per quanto riguarda il ruolo di Karen Page di Deborah Ann Woll, invece, ci sono rapporti contrastanti: non è chiaro se anche lei verrà uccisa insieme a Foggy, o se la serie MCU non farà neppure menzione della sua esistenza.

In sostanza, a quanto pare i primi quattro episodi di Daredevil: Born Again sono stati giudicati noiosi a causa della loro struttura da dramma legale procedurale vecchio stampo molto diversa dal tocco noir/action della serie di Netflix (che Feige vorrebbe invece replicare): l'idea generale sarà mantenuta, ma la si raggiungerà seguendo una direzione diversa.