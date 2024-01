Daredevil Born Again, nuovi dettagli sulla situazione Netflix: non tutto sarà canonico?

Vincent D'Onofrio ha confermato che Daredevil: Born Again sarà un sequel di Marvel's Daredevil, l'acclamata serie tv originale prodotta e distribuita da Netflix, ma la situazione potrebbe essere un po' più ingarbugliata di così.

Intervenendo durante l'ultima puntata del podcast di John Rocha, il noto insider Jeff Sneider ha condiviso nuove indiscrezioni relative a Daredevil: Born Again: le fonti del giornalista in precedenza gli avevano anticipato che circa nove episodi di Daredevil: Born Again sono stati girati prima che la produzione venisse riavviata, e ora il materiale iniziale è stato ridotto a circa sei episodi completi, con il nuovo showrunner Dario Scardapane (The Punisher di Netflix) arruolato per dare un senso a tutto con un nuovo episodio pilota e una serie di diciotto episodi divisa in due metà da nove puntate ciascuna. La seconda metà non sarà chiamata stagione 2 - sempre secondo Sneider e le sue fonti - per via di non meglio specificati "obblighi contrattuali", e uscirà circa un anno dopo il primo lotto di puntate, con gli episodi 10-18 che probabilmente saranno ancora in produzione quando i Marvel Studios inizieranno a distribuire gli episodi 1-9 in esclusiva su Disney+, presumibilmente nel corso del 2025.

Per quanto riguarda il legame tra Daredevil: Born Again e Marvel's Daredevil di Netflix, infine, Rocha e Sneider hanno spiegato che, sebbene le serie originali ora sono da considerare come canoniche nel Marvel Cinematic Universe, non tutti gli eventi di quegli episodi saranno utilizzati dai Marvel Studios trasferito. Semplicemente, i Marvel Studios si limiteranno a citare alcuni specifici eventi (come accaduto in Echo con il passato di Kingpin, ad esempio), così da avere maggiore libertà narrativa.

Ricordiamo che in questi giorni è stato confermato che in Daredevil: Born Again ci saranno anche Foggy e Karen, il cui ritorno è stato aggiunto dopo il reboot produttivo.