Daredevil: Born Again, Echo ha aperto la strada al ritorno di Bullseye?

Come già saprete, è stato confermato ufficialmente il ritorno di Bullseye in Daredevil: Born Again. Lo storico villain del Diavolo senza paura sarà ancora interpretato da Wilson Bethel, dopo aver ricoperto il ruolo nella serie Daredevil prodotta da Marvel Television e diffusa su Netflix. Il suo ritorno potrebbe già essere stato suggerito da Echo.

Il personaggio è apparso per l'ultima volta nella terza stagione di Daredevil, ambientata sette-otto anni prima degli eventi della prima stagione di Echo. Nonostante questo grande salto temporale, la serie con protagonista Alaqua Cox potrebbe aver già fatto presagire il ritorno di Bullseye grazie all'inclusione di un particolare gruppo apparso negli episodi.

Gli spettatori più attenti hanno notato che alcuni scagnozzi che lavorano per Kingpin (Vincent D'Onofrio) e fanno il suo lavoro sporco, appartengono al Cartello dei Coltelli Neri, un gruppo che ha davvero poco spazio nel materiale dei fumetti Marvel. Anzi, è così scarso che si sono scontrati solo con un altro gruppo in un solo arco narrativo: Bullseye.

Il gruppo ha debuttato nella prima serie solitaria di Bullseye, realizzata da Ed Brisson e Guillermo Sanna Bauza. Sono apparsi in tutti e cinque i numeri della miniserie, prima di essere abbandonati. Da allora non sono più tornati nel canone Marvel Comics, a parte la recente apparizione in Echo.

Non si sa ancora in quali episodi di Daredevil: Born Again apparirà Bullseye, o se indosserà un costume fedele alla sua controparte cartacea quando inevitabilmente farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe. Secondo quanto rivelato da Deadline, nella notizia che confermava il coinvolgimento del personaggio nella serie con protagonista Charlie Cox, Wilson Bethel dovrebbe comparire in tre episodi dello show, che arriverà su Disney+ nel 2025.

Ricordiamo, inoltre, che oltre a Charlie Cox nei panni di Matt Murdock e Vincent D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk/Kingpin, vedremo anche il ritorno di Jon Bernthal nel ruolo di The Punisher, anche lui di ritorno dalle serie Netflix ormai canone all'interno del MCU.